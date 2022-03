Die Rebstöcke am Friedweinberg in St. Martin sollen im Laufe des April gepflanzt werden sollen. Der Friedweinberg ist bereits 2021 auf zwei Ebenen angelegt worden, als Bestattungsorte werden Rebzeilen und Einzelreben angeboten. Vorgesehen sind 40 Reihengräber am Weinstock, 52 Wahlgräber, elf Gräber für je zwei Urnen, 15 Familiengräber mit jeweils bis zu sechs Urnen. Darüber hinaus sind auf der Fläche 48 Rasengräber vorgesehen, und es gibt eine Gedenkstätte für Sternenkinder, also für Kinder, die vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind. Damit die Gemeinde den Weinberg als Ruhestätte nutzen kann, müssen im Vorfeld die Friedhofsgebührensatzung und die Friedhofssatzung überarbeitet werden. St. Martin war Anfang 2019 die erste pfälzische Gemeinde, die die Anlegung eines Friedweinbergs vorsah. Dann jedoch hat sich das Projekt verzögert, inzwischen ist im Landauer Stadtteil Wollmesheim ein Friedweinberg seiner Bestimmung übergeben worden.