Sie feiern den nahenden Sommer, ihre Straße und was die Aktiven daraus machen: Am Freitag und Samstag laden wieder 19 Händler ein, um in der Friedrichstraße ein Fest zu feiern. Neben Leckereien wird es auch Live-Musik geben.

Bereits zum siebten Mal stellen die Händler und Geschäftsleute das Straßenfest auf die Beine: Am Freitag, 31. Mai, von 10 bis 19 Uhr, sowie Samstag, 1. Juni, von 10 bis 16 Uhr, haben sie besondere Angebote und Aktionen für ihre Kunden vorbereitet. Dabei rollen die Akteure auch wieder einen Teppich aus, diesmal ist aber nicht grün oder lila, sondern erneut in pink – ein Blickfang, der laut Organisatoren bereits vormals gut angekommen ist. „Das macht direkt Stimmung“, meint Jochen Stahler vom Modehaus Jacob.

Zwei Live-Bands werden in der Straße für musikalische Unterhaltung sorgen, neben einem Solokünstler die Pfälzer Stimmungsband „Footprint“. Die kulinarische Bandbreite reicht von Bratwurst vom Grill sowie zapfbare „Zwei-PS-Schorle“ beim Magischen Garten über einen Crêpes-Truck beim Sportcorner und Pizza bei Yener-Döner bis zu Waffeln bei Tamaris. Letztere werden für einen guten Zweck verkauft. Annas Kaffeerösterei schenkt seine Spezialitäten bei abele Optik aus. Selbiges ist für das Weingut Klohr am Samstag geplant, das mit seinen eigenen Tropfen sowie dem „Kaufrausch-Secco“ und „Stahlers Liebling“ beim Modehaus Jacob gastiert.