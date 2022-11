Friedrich Hetzel (1804-1886) hat in Neustadt viele Spuren hinterlassen. Ein Platz wurde nach ihm benannt, eine Grünanlage, vor allem aber das Krankenhaus Hetzelstift, das der Bankier mit seinem Geld möglich gemacht hatte. Allerdings sind das nur drei Beispiele, die den Namen des Neustadter Wohltäters in Erinnerung halten.

Noch viel mehr weiß der Neustadter Historiker Paul Habermehl über Friedrich Hetzel zu erzählen. Und genau das wird er am Sonntag, 27. November, um 11 Uhr in der Stadtbücherei tun. Derart auf den ersten Neustadter Ehrenbürger eingestimmt, nimmt Gästeführerin Ursula Hahn die Teilnehmer dann auf eine Tour „Auf den Spuren von Friedrich Hetzel“ in die historische Altstadt mit, ein Spaziergang, der bis etwa 13 Uhr dauern soll.

Was an dieser Stelle schon gesagt werden kann: Hetzel wurde in der Tat in Speyer geboren. Doch verschlug es ihn bereits im zarten Alter von 18 Jahren, also vor genau 200 Jahren, in die Nachbarstadt, weil er als Lehrling bei dem Bank- und Wechselgeschäft Grohé-Henrich am Strohmarkt eintrat – der Beginn einer Berufslaufbahn, die Neustadt auf vielen Ebenen zugute kam und noch immer zugute kommt.

Info



Anmeldung für den kostenlosen Rundgang telefonisch unter 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu