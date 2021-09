Kritik hatte es in der Vergangenheit am Standort von Glascontainern an der Ecke Friedrich-Ebert-Platz und Heinrich-Brauch-Straße in Haßloch gegeben. Auf Nachfrage von Beate Gabrisch (SPD) in einer Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses erklärte der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos), dass der Standort beibehalten werde. „Inzwischen sind dort Container aufgestellt worden, die so gestaltet sind, dass beim Hineinwerfen von Glas weniger Lärm entsteht“, sagte Borck. Nicht richtig sei die Aussage, dass durch den Standort der Container der Verkehr beeinträchtigt werde, so der Erste Beigeordnete.