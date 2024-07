Eine Grabstätte verpflichtet langfristig. Wer als Angehöriger mitbestimmen will, muss dafür bezahlen – und sich kümmern.

25 Jahre: So lange bestehen Gräber in der Regel auf Neustadter Friedhöfen. Eine lange Zeit, in der sich Angehörige verpflichten, die Grabstätte sauber und ordentlich zu halten.