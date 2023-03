Das Friedhofsentwicklungskonzept, das Martin Venne von der Kasseler Firma Planrat Venne am 30. Januar vorgestellt hatte, war Thema im Gemeinderat.

Der Dorfverschönerungs- und Fremdenverkehrsausschuss hatte sich im Vorfeld damit befasst und dem Gemeinderat vorgeschlagen, das Konzept in drei Punkten umzusetzen. Erstens soll das aktuelle Bestattungsangebot um pflegeleichte Grabstätten (Sarg- und Urnengräber) erweitert werden. Ausgesucht wurde dafür geeignete Flächen. Ein Vorschlag für die Beisetzung von Urnen ist das Anlegen einer Blüteninsel. Die Beisetzung von Särgen soll in Rasengräbern erfolgen, im hinteren Drittel soll ein Pflanzstreifen und im vorderen Bereich soll Rasen angelegt werden. Das Angebot der Gemeinschaftsgrabanlagen sollen weitere Urnenmauern oder -stelen ersetzen. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Birgit Groß regte zusätzlich an, das anonyme Grabfeld pflanzlich zu umrahmen. Uwe Groß (SPD) schlug vor, die Option einer Urnenwand nochmals zu prüfen.

Der zweite Punkt sieht vor, Lücken im Kernbereich gemäß Belegungsplan zu schließen. Außerhalb dieses Bereiches sollen keine neuen Gräber angelegt werden.

Bestandsverzeichnis wird digitalisiert

Der dritte Vorschlag spricht sich dafür aus, das vorhandene Angebot für Urnen-Wahlgräber weiterzuführen. Künftig soll es dabei als Ergänzung auch Urnen-Wahlgräber für die Beisetzung von vier Urnen geben. Die Vorschläge des Dorfverschönerungs- und Fremdenverkehrsausschusses nahm der Gemeinderat einstimmig an.

Zum Thema Friedhof hatte die FWG-Fraktion den Antrag gestellt, das lückenhafte Bestandsverzeichnis des Meckenheimer Friedhofs zu überprüfen und zu aktualisieren. Seit 2006 seien anscheinend Lücken im Verzeichnis vorhanden, erklärte Fraktionsvorsitzender Christian Wilhelm. Laut Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) soll ein Verwaltungsmitarbeiter, der eigens mit dieser Aufgabe betraut werde, das bislang nur in handschriftlicher Form vorliegende Bestandsverzeichnis digitalisieren.