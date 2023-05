Die Friedenswanderung der Naturfreunde kommt in die Pfalz: Am 8. und 10. Mai führt der Weg durch das Gebiet der Verbandsgemeinde Lambrecht und nach Haßloch. Die Naturfreunde sind am 26. April am Europaparlament in Straßburg aufgebrochen. Am 2. Juli wollen sie am ehemaligen KZ Theresienstadt (Tschechien) sein. Die Tagesetappe am Montag, 8. Mai, führt ab 9.30 Uhr vom Naturfreundehaus Harzofen über das Forsthaus Schwarzsohl nach Weidenthal. Mit der S-Bahn geht es nach Lambrecht, wo ein Empfang bei Ortsbürgermeister Karl-Günter Müller ansteht. Nächstes Ziel ist das Naturfreundehaus Heidenbrunnertal. Am 10. Mai steht eine Führung in der Gedenkstätte im Quartier Hornbach Neustadt an, es folgt eine Besichtigung der Winzergenossenschaft „Weinbiet Manufaktur“. Ab 14.30 Uhr wandert die Gruppe zum Naturfreundehaus Haßloch (Wanderleitung Karlheinz Neufeld, Telefon 0175 4617057, E-Mail karlheinz@neufeld.de).