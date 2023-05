1000 Kilometer sind Friedenswanderer der Naturfreunde derzeit in Deutschland unterwegs, um für Abrüstung und Entspannungspolitik zu demonstrieren. Zwei der 68 Etappen führen die demonstrierenden Wanderer nach Neustadt und Haßloch.

Nach dem Auftakt am 26. April vor dem Europaparlament in Straßburg soll die Wanderung der Naturfreunde am 2. Juli am ehemaligen Konzentrationslager Theresienstadt in Tschechien enden. Unter dem Motto „Frieden in Bewegung“ wird, wie bei der ersten Friedenswanderung 2021, für globale Abrüstung, eine neue Entspannungspolitik sowie ein Verbot von Rüstungsexporten demonstriert.

Yannick Kiesel, Bundesvorstandsmitglied der Naturfreunde, erklärt im Aufruf zur Teilnahme, dass es die Aufgabe von „Frieden in Bewegung“ sei, die Menschen angesichts der Aufrüstung zu warnen. „Mit jedem Wanderschritt fordern wir, die tödlichen Waffenarsenale zu verringern.“

68 Etappen

Die Teilnehmer erwartet auf den 68 Etappen der „längsten Friedensdemonstration Deutschlands“ ein vielfältiges Programm mit öffentlichen Empfängen, Kundgebungen und Veranstaltungen, mit denen die Themen Frieden und Abrüstung aufgegriffen werden, unter anderem in Mannheim, Nürnberg und Dresden.

Etappenziele sind am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. Mai, Neustadt und Haßloch. Die Friedenswanderer besuchen am 10. Mai zunächst die Gedenkstätte für Opfer in der NS-Zeit im Quartier Hornbach in Neustadt. Der Führung durch die Gedenkstätte schließt sich eine Besichtigung der Winzergenossenschaft in Neustadt-Mußbach an. Die Demonstrierenden wandern von dort aus zum Naturfreundehaus Haßloch, wo sie um 19.30 Uhr von Bürgermeister Tobias Meyer in Empfang genommen und dreimal übernachten werden. Da die Teilnehmenden Lösungsmöglichkeiten wie auch aktuelle Konflikte diskutieren, lädt Kiesel jeden, dem der Frieden am Herzen liegt, zur Teilnahme an der Friedenswanderung ein.

Info und Kontakt

Karlheinz Neufeld, Naturfreunde Haßloch, 0175 4617057, karlheinz@neufeld.de.