Aus Anlass des Kriegs in der Ukraine findet am Mittwoch, 2. März, eine Friedenswache auf dem Marktplatz in Deidesheim statt. Die Parteien im Verbandsgemeinderat treffen sich dort ab 18 Uhr. Eine weitere Friedenswache ist für Samstag, 5. März, ab 16 Uhr ebenfalls auf dem Deidesheimer Marktplatz geplant. Die Bevölkerung ist zu beiden Veranstaltungen eingeladen.