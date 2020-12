Auch wenn es dieses Jahr keine großen Aussendungsfeiern gibt, so findet das Friedenslicht von Bethlehem dennoch seinen Weg in die Pfalz. Dank des Verbands christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder können Gläubige das Licht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ auf eine mitgebrachte Kerze übertragen – natürlich unter Berücksichtigung der AHA-Regeln. In Lachen-Speyerdorf war dies am Sonntagnachmittag im Pfarrhof der Kirche Heilig Kreuz möglich. In Hambach ist es am Heiligabend um 14 Uhr in der Pauluskirche so weit. In der Johanniskirche in Maikammer ist das Licht ab Montag, 14. Dezember, bis einschließlich 31. Dezember für jeden zugänglich.