Hans-Jürgen Hemmerling bleibt Vorsitzender der Friedensinitiative Neustadt. Zugleich erklärt der Verein, warum er nicht dem „Bündnis für Demokratie“ angehören will. Bei der Mitgliederversammlung wurde Hämmerling ebenso im Amt bestätigt wie Manfred Nickel als stellvertretender Vorsitzender. Zu Beisitzern wurden Gisela Hemmerling und Andreas Götz gewählt. Einstimmig beschlossen die Mitglieder laut einer Mitteilung des Vereins eine Ergänzung der Satzung, in der Nationalismus, Verschwörungsmythen sowie menschenverachtende Ideologien wie Rassismus, Sexismus und Antisemitismus nachdrücklich abgelehnt werden. „Die Friedensinitiative bekennt sich klar zu Demokratie und den Menschenrechten“, heißt es in der Mitteilung.

Ein Beitritt zu dem von Oberbürgermeister Marc Weigel gegründeten „Bündnis für Demokratie“ sei im Moment nicht beabsichtigt, „da in den bisherigen Erklärungen eine klare Positionierung gegen rechte Kräfte – so wie dies bei der Mahnwache und Demonstration Neustadter Bürger am 27. Januar zum Ausdruck kam – leider nicht ausreichend enthalten ist“. Im regionalen Bündnis gegen rechts wolle die Friedensinitiative aber weiterhin mitarbeiten.

Bei den geplanten Veranstaltungen zum Antikriegstag im September und bei der ökumenischen Friedensdekade im November sollen laut Mitteilung „unter dem Eindruck der momentanen Weltlage die Forderungen nach Deeskalation und zu mehr Diplomatie verstärkt zum Ausdruck kommen“.