Unter dem Motto „70 Jahre Wiederaufbau der Michaelskapelle“ steht der Friedensgottesdienst, den die Kolpingfamilie Deidesheim am Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, anlässlich des Josefpatronatstags an der Michaelskapelle im Wald ausrichtet. Nach dem Gottesdienst ist Mittagessen und Kuchenverkauf zugunsten der Ukraine-Hilfe vorgesehen. Der Friedensgottesdienst ist der Auftakt von fünf Veranstaltungen im Jubiläumsjahr zum Wiederaufbau der um 1470 erbauten Michaelskapelle. Die nächste Veranstaltung findet am 16. Juli (17 Uhr) mit einem Familiengottesdienst und anschließendem Picknick statt. Weiterhin ist am 6. August (10.30 Uhr) ein Stationenweg ab dem Sensenstal unter dem Motto „Lasst uns miteinander gehen, Frauen auf dem Weg“ vorgesehen.