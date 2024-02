Wie ein Lachen die Welt verändern kann: Sabrina Mansmann vom Caritas-Zentrum Neustadt hat genau dies erlebt.

In Zeiten wie diesen, die von Krieg geprägt sind, fragen wir uns oft, wie das alles weitergehen soll. Gefühlt reiht sich eine Krise an die nächste und viele Menschen verzweifeln an ihrer scheinbaren Ohnmacht. Man kann nichts gegen den Krieg tun und nichts gegen das ständige Gefühl, dass alles schlimmer zu werden scheint. Aber ist das tatsächlich so?

Grübeln verstärkt nur die Verzweiflung

Ich habe mir diese Frage oft gestellt und bin lange Zeit nur zu völlig unbefriedigenden Antworten gekommen. Es waren Wünsche, auf die ich selbst keinen Einfluss hatte und die meine Verzweiflung nur verstärkten. Ich war überrascht, als mir ein kleiner Junge in einer Kita geholfen hat, eine neue Perspektive einzunehmen.

Dieser Junge hatte den Krieg erlebt. Etwas, das viele sich nicht einmal vorstellen wollen. Mir ging es nicht gut an diesem Tag. Er schaute mich an und sagte: „Ich lache jetzt, dann lachst du auch. Und dann ist alles wieder gut!“ Ich musste tatsächlich lachen und bald darauf lachten auch alle Kinder um uns herum. Es war wie eine Welle der Fröhlichkeit und des Friedens und zeigte mir, dass es manchmal die kleinen Dinge sind, die einen Unterschied machen.

Was können wir tun, um Frieden zu stiften?

Auch die diesjährige Jahreskampagne der Caritas mit dem Thema „Frieden beginnt bei mir“ beschäftigt sich mit der Frage, was wir tun können, um Frieden zu stiften. Es geht nicht darum, utopisch zu denken, sondern um den Frieden im Kleinen. Ich muss sofort an die Situation mit dem Jungen denken, der mit einem Lachen Frieden und Freude geschenkt hat. So wie er können wir alle einen Beitrag zum Frieden leisten.

Ein Lächeln, ein nettes Wort, ein „Danke“ können Frieden stiften. Ebenso wie Kompromisse einzugehen, sich um die Familie zu kümmern oder ein gutes Vorbild zu sein. Dinge, die wir alle tun können und uns oft gar nicht bewusst sind.

In diesem Sinn schenke ich Ihnen ein Lächeln, auf dass wir heute eine Welle auslösen. Eine Welle der Hoffnung, die uns auch dem eigenen Frieden ein bisschen näherbringt.

Die Autorin

Sabrina Mansmann, Referentin für Gemeindecaritas und Freiwilligenbörse CaRat im Caritas-Zentrum Neustadt

.