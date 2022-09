Der 45-jährige Ansumana aus Gambia kann ein Wörtchen mitreden, wenn es um die negativen Auswirkungen des Klimawandels geht. In seiner Heimat Gambia hat er Starkregen- und Flutkatastrophen erlebt, die die Existenzgrundlage der Menschen vernichteten. Der Afrikaner war ein Redner bei der Kundgebung zur Klima-Demonstration, die die Neustadter Gruppe von Fridays for Future am Freitagnachmittag organisiert hatte.

Dazu hatten sich auf dem Marktplatz rund 240 Menschen versammelt, darunter auch sehr viele ältere Semester. Immer wieder spendeten die Zuhörer Applaus, wenn sie ihre Anliegen gut vertreten sahen. Zum Beispiel, als Martha von Fridays for Future darauf verwies, dass man nicht perfekt klimaneutral leben müsse (und hierzulande ohnehin nicht könne), um für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen.

Auch Papa für die Zukunft

Jan sollte es später in einem Gedicht so auf den Punkt bringen: „Zusammen können wir Mauern durchbrechen.“ Gemeint war, vorneweg gemeinsam die Politik aufzufordern, etwas zu ändern und das schnell. Ein aus ihrer Sicht positives Beispiel dafür gab die BUND-Vorsitzende Andrea Hummel: Dass die probeweise zusätzliche Grundwasserentnahme im Ordenswald durch die Stadtwerke Neustadt laut Genehmigungsbehörde vorerst keine Chance habe, sei vorneweg dem Einsatz der Umweltorganisation zu verdanken.

„Seid laut, seid bunt und gut drauf“: Unter dieser Maßgabe ging es dann durch die Innenstadt. Auf Plakaten stand unter anderem zu lesen: „Systemwandel statt Klimawandel“, „Gemeinsam hinschauen, Klima wagen, Wandel wollen“, aber auch „Papa for Future“.