Fridays for Future (FFF) Neustadt hat den nächsten Klimastreik organisiert: Treffpunkt für alle ist am Freitag um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Bei den jüngsten Kundgebungen für eine klimagerechte Zukunft waren jeweils mehrere hundert Demonstranten durch die Innenstadt-Straßen gezogen. Zur Aktion am Freitag schreibt die Gruppe: „Angesichts der deutlich spürbaren Auswirkungen des Klimawandels wie Waldbrände, Dürrekatastrophen und Rekordhitze fordert die FFF-Ortsgruppe, das Klima konsequent zu schützen und dies mit sozialer und globaler Gerechtigkeit zu vereinen.“ Wichtig sei der „radikale Ausbau erneuerbarer Energien“.