In Neustadt wird es am 25. März wieder eine Fridays-for-Future-Demo geben. Treffpunkt wird um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz sein. Die Umweltschützer haben für diesen Tag wieder zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Bekannt geworden ist der Termin bei einem Pressegespräch des Neustadter Ortsverbands des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Bei dem Termin haben DGB und Klimaschützer der Neustadter Klimaaktion und von Fridays for Future den Busfahrern in Privatunternehmen ihre Unterstützung im laufenden Tarifkonflikt und mit Blick auf die aktuellen Streiks zugesichert. Der DGB hat betont, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen für Busfahrer verbessert werden müssten. Ein gutes Angebot im öffentlichen Nahverkehr sei auch mit Blick auf die angestrebte Verkehrswende wichtig, um Verbesserungen beim Schadstoff-Ausstoß zu erzielen, so die Klimaschützer. Die „soziale und ökologische Verkehrswende“ soll auch am 25. März thematisiert werden.