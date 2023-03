Bunt und laut wurde es am Freitag ab 17 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz: Rund 250 Bürger waren dem Demo-Aufruf von Fridays for Future gefolgt und forderten in Reden sowie bei einem Protestzug durch die Innenstadt mehr Tempo bei der Klimapolitik.

Viele hatten bunte Schilder gestaltet, die die Forderungen der Klima-Aktivisten unterstrichen: „Öko statt Ego“ oder auch ganz konkret als Frage: „Opa, was ist ein Schneemann?“ Mehrere Redner von Fridays for Future verdeutlichten in Beiträgen die Ziele der Bewegung. Lars meinte mit Blick auf das sonnige Wetter und das nahende Wochenende: „Alles könnte so schön sein, wenn nur die Klimakrise nicht immer weiter voranschreiten würde und so viele Bürger und Politiker die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkennen würden.“ Martha sprach den Zuhörern Mut zu. Beim Klimaschutz gehe es auch um Bewegung und Veränderung. Alle, die zum Marktplatz gekommen seien, hätten sich positioniert: „Lasst uns gemeinsam laut nein sagen.“

Mensch vor Auto

Es gehe um einen schnellen und konkreten Wandel in der Politik: „Die Straßen und Städte sollen nicht an Autos orientiert werden, sondern an uns Menschen.“ In Neustadt sollte die Karl-Helfferich-Straße fahrradfreundlich umgestaltet werden, nannte Martha ein konkretes Ziel. Um mit Blick auf den Klimawandel alle Ziele zu erreichen, sei es wichtig, „laut zu bleiben, dabei zu bleiben und mutig zu bleiben“.

Fridays for Future hatte auch einen Gast aus Madagaskar eingeladen. Die junge Frau schilderte, wie sich das Leben in ihrem Land durch den Klimawandel schon verändert hat und wie sehr vor allem arme Menschen darunter leiden. Bevor es dann auf die Demonstrationsstrecke ging, wurden noch ein paar Parolen einstudiert. Dazu gehörte auch: „Wir sind hier, wir sind viele, haltet euch an die Klimaziele.“ Die Aktivisten machten dabei auch klar: Solange sich nichts ändert, wird es die Demos regelmäßig geben.