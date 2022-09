„Seid laut, seid bunt und gut drauf“: Rund 240 Menschen sind unter dieser Maßgabe gerade bei einer Demonstration für den Klimaschutz in der Neustadter Innenstadt unterwegs. Dazu aufgerufen hat die Neustadter Gruppe von Fridays for Future, die sich damit dem bundesweiten Aktionstag anschloss. Zuvor hatten sich die Klimaschützer und Unterstützer, darunter sehr viele ältere Semester, auf dem Marktplatz versammelt. Auf Plakaten stand unter anderem zu lesen: „Systemwandel statt Klimawandel“, „Gemeinsam hinschauen, Klima wagen, Wandel wollen“, aber auch „Papa for Future“. Bei Reden vorab wurde unter anderem das Neustadter Radwegenetz kritisiert.