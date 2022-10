Ein Gespräch über Krieg und Völkerverständigung

„Petit portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais.“ („Kleiner Puerto Ricaner, gut integriert, fast ein New Yorker.“) „Petite fille afghane de l’autre côté de la terre.“ („Kleines afghanisches Mädchen, von der anderen Seite der Erde.“) Meine 13-jährige Tochter ist von ihrem Austausch in Frankreich zurück und hat dort dieses Lied im Schulmusikunterricht kennengelernt: Manhattan-Kaboul, von dem französischen Sänger Renaud Séchan, geschrieben 2002.

Es erzählt von zwei jungen Menschen, denen trotz der großen Entfernung, die sie voneinander trennt, eines gemeinsam ist: Sie sind Kanonenfutter („la chair à canon“) der nicht endenden Gewalt, die in New York wie in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001 herrscht. Das Resümee meiner Tochter aus diesem Lied: „Völkerverständigung ist echt wichtig! Wann darf ich wieder nach Frankreich fahren und meine neuen Freunde besuchen?“

Kaum vorstellbar

Am nächsten Tag beim Spaziergang kommen wir an einer Gedenktafel für die gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg vorbei. Für meine Tochter ist es kaum vorstellbar, dass sich Deutsche und Franzosen einmal gegenseitig als Erzfeinde gesehen haben. Das sei doch gar nicht möglich, wenn man sich kennenlernt, besucht, sich versteht und bereit ist, voneinander zu lernen, meint sie.

Wir denken über den Russland-Ukraine-Krieg nach. Wie ist es möglich, dass die einen dermaßen brutal über die anderen herfallen? Bis in die Familien hinein waren sie miteinander verbunden. Und nun droht die eine Seite sogar mit dem Einsatz von Atombomben. Wir überlegen, wie lange es wohl dauern wird, bis die Schmach Russlands wegen dieses Krieges mit all den Toten und Kriegsverbrechen überwunden sein wird. Dabei sind wir uns einig, dass Russland und die Ukraine großartige Länder mit staunenswerten Kulturen sind. Welche Interessen stecken dahinten, all das kaputt zu machen?

Keine Vorschriften

Für meine Tochter ist klar: Die Jugendlichen ihres Alters wollen das ganz bestimmt nicht. Die aber werden mit den Schäden auch dann noch leben müssen, wenn diejenigen, die das ganze Unheil angerichtet haben, längst tot sind. Und in noch einem sieht sich meine Tochter bestätigt. In ihrem Wunsch nach Völkerverständigung. Denn natürlich würde sie auch gerne Russland kennenlernen, würde sie mich auf einer meiner Reisen in die Ukraine begleiten, würde sie gerne das Zuhause ihrer ukrainischen Freunde kennenlernen, die als Geflüchtete in Neustadt leben.

Und dann sagt sie noch einen Satz, der mich hoffen lässt für die Zukunft dieser von Diktatoren drangsalierten Menschheit: „Ich lasse mir von niemandem sagen, was ich von anderen Menschen und Völkern zu denken habe, sondern lerne sie selber kennen.“

Der Autor

Stephan Oberlinger, protestantischer Pfarrer in Lachen-Speyerdorf