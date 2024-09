In der ganzen Region wird in diesen Tagen geschraubt, gesäubert, gestrichen und gepflanzt – auf jeden Fall zusammen geschafft. Denn zum neunten Mal unterstützen in der Metropolregion Rhein-Neckar Freiwillige, Organisationen, Unternehmen, Kommunen und Schulen Projekte für das Gemeinwohl.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Hieß es in den vergangenen Jahren nur jeweils am dritten Samstag im September „Wir schaffen was!“, so ist die Ehrenamtsaktion jetzt verlängert worden. Die Freiwilligentage finden in diesem Jahr vom 21. bis zum 30. September statt.

In Haßloch stehen gleich vier Projekte auf dem Programm, bei denen sich freiwillige Helfer einbringen können. So ist ein besonderes Vorhaben in diesem Jahr die Unterstützung des Vogelparks. Der Verein für Schutz und Pflege einheimischer und fremdländischer Vögel sucht dringend helfende Hände, um den Park nach den Unwetterschäden wieder instand zu setzen. Im Juli hatte unter anderem der andauernde Regen dafür gesorgt, dass im Vogelpark Bäume im Wasser standen, den Halt verloren und umfielen. Ein umgestürzter Baum hob mit seinem Wurzelwerk den Zaun auf einem Teilstück an und riss ihn aus der Verankerung.

Jede helfende Hand ist willkommen

Am heutigen Samstag stehen deshalb zwischen 9 und 15 Uhr verschiedene Arbeiten an: Aufstellen von Zäunen und Volieren, Verputzen und Streichen der Volieren, Aufräumarbeiten, insbesondere das Entfernen von Überbleibseln des Hochwassers wie Holz und Laub. Es gibt keine besonderen Anforderungen: Jede helfende Hand ist willkommen.

Auch der Förderverein Pro Pauluskirche Haßloch sucht Freiwillige, die mithelfen wollen. Das Gemeindezentrum Pauluskirche ist in die Jahre gekommen. Der Förderverein tritt für den Erhalt der Pauluskirche mit Gemeindezentrum ein und unterstützt notwendige Erneuerungen. Die Räume rund um den Kirchenraum bedürfen einer Grundreinigung, außerdem sind Renovierungsarbeiten erforderlich, und Pflegearbeiten in der Außenanlage stehen an. „Allrounder“ sind genauso gefragt wie handwerklich begabte Menschen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Interessenten sollten sich bei der Koordinatorin Margot Baur (E-Mail: margot.baur@kabelmail.de) anmelden.

Gewerkelt wird auch im Hannah-Arendt-Gymnasium: Die beiden bereits vorgeplanten Oberstufenräume sollen fertig gestaltet werden (zum Beispiel wird ein Raumteiler gebaut), und auf dem Schulhof sollen die Sitzmöglichkeiten erneuert werden. Auch eine Verschönerung der Außenanlagen ist angedacht.

Im Paul-Gerhardt-Kindergarten steht die Pflege der Außenanlage auf dem Programm.

Weitere Projekte der Freiwilligentage finden sich auf ww.wir-schaffen-was.de/freiwilligentag.html.

Bei der Ehrenamtsaktion Mitmachen lohnt sich auch aus einem anderen Grund: Wer in seinem blauen Wir-schaffen-was-T-Shirt in den Holiday Park kommt, erhält bis zum 30. April 2025 einen Rabatt von 20 Prozent auf die Eintrittskarte.