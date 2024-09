Beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar vom 21. bis zum 30. September ist auch der Vogelpark Haßloch in der Anmeldeplattform eingetragen.

Im Juli hatte unter anderem der andauernde Regen dafür gesorgt, dass im Vogelpark Bäume im Wasser standen, den Halt verloren und umfielen. Ein umgestürzter Baum hab mit seinem Wurzelwerk den Zaun auf einem Teilstück an und riss ihn aus der Verankerung. Nach Angaben des „Vereins für Schutz und Pflege einheimischer und fremdländischer Vögel“ würden rund hundert Meter neuer Zaun benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus Sicherheitsgründen sei der Park, der ein beliebtes und Ausflugsziel ist, geschlossen. Er befürchte, dass wegen des aufgeweichten Bodens weitere Bäume umkippen könnten, sagte Vereinsvorsitzender Wilhelm Weidenbach im Juli im RHEINPFALZ-Gespräch. Da der Park sich durch Spenden, Sponsoren und ehrenamtliche Helfer finanziert, wird zur Reparatur des Zauns Unterstützung gebraucht.

Das Projekt „Wir-schaffen-was“ läuft im Vogelpark am 28. September von 9 bis 15 Uhr. Gesucht werden Helfer für folgende Arbeiten: Zäune und Voliere aufstellen, Voliere verputzen, Voliere streichen, Aufräumarbeiten sowie Überbleibsel des Hochwassers zusammenzutragen (Holz, Laub). Besondere Anforderungen an die Freiwilligen gibt es nicht. Sie sollten Spaß dabei haben, in der Natur zu arbeiten. In dem Projekt gibt es insgesamt 20 Plätze.

Info

Ansprechperson und Auskunft: Christine Meyer, Email: Christine-M-Meyer@web.de, Handy: 016099555540

Anmeldung über: www.wir-schaffen-was.de