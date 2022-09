„Wir schaffen was“ – so lautet das Motto für den Freiwilligentag am 17. September in der Metropolregion. In Neustadt wurde nur ein Projekt angemeldet. Mit dem Projekt „Frische Farbe für Kultur“ soll das Veranstaltungsgelände der ehemaligen Suite (Winzinger Straße 10) am Samstag, 17. September, von 9 bis 17 Uhr neu gestaltet werden. Angeboten wird das Projekt von dem neu gegründeten SoCu Neustadt Verein für Sozio-Kultur. Das Gebäude soll künftig für vielfältige Veranstaltungen und für soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden. Zusätzlich wird es als Standort für die Engagierte Jugend Neustadt dienen, informiert die Stadt.

Die Projektverantwortlichen betonen, dass es als Begleitung zur Arbeit auch Musik geben wird. Zudem ist ein Abschlussfest mit allen Helfern geplant. Jochen Harms, Projektverantwortlicher, hofft, dass sich noch viele Interessierte für den Arbeitseinsatz anmelden: „Wir erleben eine große Neugier auf das Gelände. Vielleicht können wir ja einige neue Vereinsmitglieder gewinnen. Und natürlich wären wir froh, wenn einige der geplanten Arbeitsabschnitte auch vollendet werden.“ Harms sagt, dass das Gelände in einem „abgenutzten Zustand“ sei. Daher bräuchten die Gebäude einen Anstrich, und speziell im Biergarten müsse aufgeräumt werden. Weitere Informationen gibt es bei Jochen Harms, Telefon 0176 84329455 oder unter www.wir-schaffen-was.de.