Am 17. September findet in der Metropolregion Rhein-Neckar wieder ein Freiwilligentag statt. An diesem Samstag werden unter dem Motto „Wir schaffen was“ verschiedene Projekte umgesetzt. Auch die Stadt Neustadt nimmt an der Aktion teil. Möglich sind etwa Verschönerungsarbeiten in Kitas und Schulen oder Müllsammelaktionen. Vor zwei Jahren bekam unter anderem das Mußbacher Schwimmbad beim Freiwilligentag eine kleine Sandsteinmauer für Reptilien und Insekten. Die Stadtverwaltung hofft, dass sich Bürger mit Ideen für Projekte melden, die dann umgesetzt werden können. Beim Freiwilligentag 2020 waren rund 4500 Helfer bei 300 Aktionen in 65 Kommunen im Einsatz. Weitere Informationen gibt es bei Aline-Kristin Großstück, Telefon 06321 855-1142.