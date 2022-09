Am 17. September versetzt die achte Auflage des Freiwilligentages die Rhein-Neckar-Region in Bewegung: Herzenswünsche von Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen Organisationen wollen erfüllt sein. In Haßloch sind drei Projekte angemeldet. Die Kindertagesstätte Paul Gerhardt möchte am Freiwilligentag ihr Außengelände verschönern. Dabei sollen die Freiwilligen unter anderem einen Schuppen umgestalten sowie diverse Spielgeräte anstreichen. Im Haßlocher Vogelpark wartet eine Voliere auf die Fertigstellung, außerdem stehen noch verschiedene Streich- und Kleinarbeiten an. In der Kindertagesstätte St. Elisabeth ist ein in die Jahre gekommener Unterstand zu erneuern, es soll eine Sitzecke entstehen. Interessierte für die Projekte können sich über die Online-Plattform www.wir-schaffen-was.de anmelden. Kommunale Ansprechpartnerin für den Freiwilligentag ist Beate Gebhard-Diehl aus dem Haßlocher Seniorenbüro. Sie kann bei Bedarf auch bei der Anmeldung unterstützen, ist unter Telefon 06324 935359 oder per E-Mail an beate.gebhard-diehl@hassloch.de erreichbar.