Beim Freiwilligentag der Metropolregion beteiligt sich am Samstag, 21. September, auch die Fördergemeinschaft Mußbacher Schwimmbad, Schwerpunkt ist die Sanierung des Kassenhauses, teilt Vorsitzender Jürgen Abel mit. Das Kassenhaus wird demnach zuerst ausgeräumt. Danach müssen der Boden herausgerissen und neue Bodenplatten wasserdicht verlegt werden. Regalaufbau, Einräumen und Bestuhlung folgen. Für die Arbeiten werden laut Abel noch Fachleute gesucht. Darüber hinaus soll in einem ersten Schritt der „Winterschlaf des Schwimmbades“ in Angriff genommen werden (Zeltabbau, Tische und Stühle verstauen, Spielgeräte winterfest machen). Es beginnt um 10 Uhr, gearbeitet wird bis mindestens 13 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Wer sich beteiligen möchte, soll sich bis Freitagmittag per E-mail (info@schwimmbad-mussbach.de) anmelden.

Am Ehrenamtstag sollen, wie berichtet, weitere Projekte in Neustadt umgesetzt werden. Der Verein für Soziokultur (Soku) lädt auf sein Gelände an der Winzinger Straße ein. Gemeinsam sollen am 21. September auf dem 7000 Quadratmeter großen Gelände Mauern und Holzelemente einen Anstrich bekommen.

Außerdem soll der Herrenhof in Mußbach herausgeputzt werden – hier geht es am 25. September los. Geplant sind Malerarbeiten sowie Putzaktionen und Reparaturen.