Deutschlands größter Freiwilligentag geht dieses Jahr in die Verlängerung: Vom 21. bis zum 30. September 2024 erlebt die ehrenamtliche Gemeinschaftsaktion in der Metropolregion Rhein-Neckar bereits ihre neunte Auflage. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ sollen verschiedene Projekte umgesetzt werden – auch in Neustadt. Die Initiative der Metropolregion setzt damit ein Zeichen für gemeinschaftliches Zusammenkommen und Engagement.

Gemeinnützige Organisationen, Unternehmen, Schulen und Kommunen sind dazu aufgerufen, Projekte einzureichen oder zu unterstützen. Interessierte Freiwillige sowie Unternehmensteams oder Schulklassen können entweder ein- oder mehrtägig tatkräftig vor Ort anpacken. Möglich sind beispielsweise Verschönerungsarbeiten in Kitas und Schulen oder Müllsammelaktionen. In der Vergangenheit wurden im Rahmen des Freiwilligentages beispielsweise Gestaltungsarbeiten im Mußbacher Schwimmbad vorgenommen und eine kleine Sandsteinmauer für Reptilien und Insekten gebaut. Die Stadt freut sich daher auch für 2024 über viele Ideen und Helfer. Information über die Aktion gibt es im Netz unter www.wir-schaffen-was.de.

Noch freie Plätze

Wer sich dort umschaut, sieht, dass für Neustadt aktuell zwei Projekte gelistet sind. Der Verein für Soziokultur (Soku) lädt wie schon vor zwei Jahren beim bislang letzten Freiwilligentag auf sein Gelände an der Winzinger Straße ein. Gemeinsam sollen am 21. Juni auf dem 7000 Quadratmeter großen Gelände Mauern und Holzelemente einen Anstrich bekommen. Soku verspricht: „Wir stellen alles Material, besorgen Schutzkleidung, natürlich auch die Verpflegung und angemessene Beschallung, Ehrensache. Also kommt vorbei und lasst das Herz der Pfälzer Clubkultur wachsen.“ 30 Helfer haben sich schon angemeldet, für weitere ist noch Platz.

Außerdem soll der Herrenhof herausgeputzt werden – hier geht es am 25. September los. Geplant sind Malerarbeiten sowie Putzaktionen und Reparaturen. Auch für Mußbach finden Neugierige noch freie Plätze, um sich einbringen zu können.