Mehrere Neustadter Gruppen wie das Green Camp, der Verein Waldschatten, die Engagierte Jugend sowie ein Teil der Kita Käferkiste sammeln in dieser Woche im Stadtgebiet Müll. Dieses Mal liegen die Schwerpunkte in den Bereichen rund um das Hambacher Schloss, das Naturschutzgebiet rund um den Baggerweiher Mußbach, die Wolfsburg und den Neustadter Bergstein. Um sich zu motivieren, nennen die Freiwilligen sich Trashbusters – in Anlehnung an den Hollywood-Klassiker Ghostbusters (Geisterjäger): also die Mülljäger. Im Frühjahr soll es die nächste Sammelaktion geben. Wer dafür Anregungen hat, kann sich an die Mailadresse trashbusters@ejugendnw.de wenden.