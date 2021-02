Die Neustadter Stadtverwaltung sucht nach Freiwilligen, die in den Schnelltest-Stationen mithelfen. Mit ihrer Unterstützung soll die vom Bundesgesundheitsministerium vorgegebene Teststrategie „Testung für alle“ möglichst schnell organisiert und ein kontinuierlicher Betrieb sichergestellt werden kann. Dahinter verbirgt sich die Forderung nach Corona-Schnelltestzentren und kostenlosen Testmöglichkeiten ab März. Bürger sollen sich beliebig oft auf Antigene untersuchen lassen, um bei einem positiven Befund das Ergebnis per bewährten PCR-Test und anschließender Laborkontrolle bestätigen oder widerlegen zu lassen.

Der Corona-Krisenstab der Stadt Neustadt hatte sich am Mittwoch darauf verständigt, eine zweite Schnelltest-Station aufzubauen. Neben der bereist existierenden Anlaufstelle in der Speyerdorfer Straße, die vom Marienhaus Klinikum-Hetzelstift betrieben wird, werden leerstehende Räume im Klemmhof in der Laustergasse für die Testungen hergerichtet. Den Standort wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK) leiten.

Wer sich als Freiwilliger melden möchte, meldet sich per E-Mail an bewerbung@drk-neustadt.de oder an testzentrum.new@marienhaus.de. Wer den Dienst als Schnelltesterin oder Schnelltester antritt, erhält eine Schulung sowie eine vorzeitige Corona-Schutzimpfung.