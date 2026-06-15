Das Edelhoftheater in Kirrweiler feiert mit seinem äußerst kreativen und lustigen Sommerstück „Jubiläum“ Premiere – und sich selbst und sein 25-jähriges Bestehen.

Unter dem Motto „Ein Funke genügt“ feierte das Edelhoftheater in Kirrweiler am Freitag mit seinem neuen Stück „Jubiläum“ Premiere. Als „Best of“ der Spielzeiten seit der Gründung vor 25 Jahren fand der Zweiakter trotz ungemütlichen Wetters begeisterten Zuspruch. Der Spaß im idyllischen Pfarrgarten ist wärmstens zu empfehlen.

Der Prolog bahnte sich im Hintergrund an, noch während der Begrüßung durch Regisseur Bodo Redner: Vor dem Archiv des Edelhoftheaters flirten eine kecke Ballerina (Kathi Beck) und ein Monster (Klaus-Peter Rehorn) und rauchen dazu ein Kippchen. Die längs der Bühne gehäuften Boxen und Schränkchen sind ihr Zuhause: Hier lagern sie – mit allen anderen Dramatis personae aus 25 Stücken – auf unbestimmte Zeit, das heißt: eben doch nur bis zum großen Knall, der mit pyrotechnischem Effekt die Handlung einläutet.

Das Archiv geht in Flammen auf. Schuld war eine Zigarette, die Frankensteins an sich charmantes Geschöpf zu fahrlässig entsorgt hat. Dem Feuer entkommt eine Auswahl fiktiver Figuren, die sich zunächst – in einem von der Truppe eigens gedichteten und komponierten Song – über ihre Lage verständigen. Archivarin Barbara (Irina Nitsch) muss sich erst von ihrem Schreck erholen, kann sich jedoch schon bald damit anfreunden, dass die Requisite vor ihren Augen zum Leben erwacht.

In einem hintergründigen Spiel mit „Typecasting“ verkörpern die Partien die ihnen zugewiesenen Charaktere weiter. Da sind die Damen Catte und Pasqua, die sich gegenseitig die Aufmerksamkeit neiden, außerdem zwei Königinnen, die in ihrer Monomanie gar nicht anders können, als in Revierkämpfe auszubrechen. Mit leiseren Tönen verbünden sich allerlei skurrile Gestalten – ein Clown mit Sprachfehler, eine quirlige Elfe, ein Spinner mit einem imaginärem Hasen-Freund, ein Zuhälter, eine Stewardess und viele andere – zu neuen, intertextuellen Freundschaften.

Während der Mundart-Star Graf Riesling (Stefan Eichhorn in einer Paraderolle) gleich ausbüchst und sich was zum Trinken holt, kann allein der elegante Regisseur Ansgar (Thomas Rohe) mit diesem Zirkus nichts anfangen. Ihn beschäftigt das Theaterjubiläum. Dabei hat ihm die Muse das Gehirn herausgeküsst: Ohne Seebühne und Elefanten, ohne ein Ensemble, das korrekt Hochdeutsch spricht, will er sich gar nichts ins Zeug legen. Dass „schlechte Figuren“ auch ein Daseinsrecht besitzen sollen, passt ihm gar nicht ins Konzept. Gott sei Dank, hat auch der Teufel (Christian Eichhorn) die Hand im Spiel: Von jenseits der Vierten Wand aus sucht er das Geschehen heim, kommentiert mit sonorer Stimme, manövriert gar das Szenario mit perfiden Kurskorrekturen Richtung Happy End.

Der Text ist mit Wortwitz, Selbstironie und Gags angereichert, so dass es viel zu lachen gibt. Angesichts der recht zügigen Auflösungen besäßen viele der Dialoge das Potenzial, noch ausgebreitet zu werden. Angesichts eines Ensembles von 21 Personen hat sich das Autorenteam indes richtig entschieden, diese Stränge dem Tempo zuliebe zu straffen. 2026 wirken Erwachsene und Jugendliche am Edelhof erstmals gemeinsam im selben Stück. Gerade der jüngsten Generation – Annabelle Degen (Agathe), Fabienne Krehl (Henriette), Marlene Pfaff (Isabel) und den beiden „Enten“ Till Beck und Ben Eichhorn – verdankt „Das Jubiläum“ einige seiner bezauberndsten, durchweg natürlichen Beiträge. Inmitten der zahlreichen Pointen bietet das Spektakel Raum für hysterische Höhepunkte, von den Darstellenden herrlich überzeichnet – angefangen bei den „Majestäten“ (Fatima Eichhorn und Lisa Walter), den tanzwütigen „Alten Frauen“ (Simone Fischer-Gora und Lissy Wind) und der Stewardess Becci (Melanie Schwab), mit der in einem Moment schrill die „Pferde“ durchgehen. Für ihre genüsslichen Darbietungen seien außerdem Clara Koch (Sonja), Dirk Hinterlang (August), Carsten Holthusen (Elwood), Andy Braun (Udo) und nicht zuletzt Josephine Wahl (Theresa) genannt.

Noch Fragen?

Weitere Aufführungen stehen am 19., 20., 26. und 27. Juni jeweils ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne im Pfarrgarten in Kirrweiler an. Karten (15/10 Euro) unter www.edelhoftheater.de und in der „Beauty Lounge“ in (06321 5790067).

