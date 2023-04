Viermal in diesem Jahr haben Haßlocher Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen, Anregungen, Sorgen oder Beschwerden direkt beim Bürgermeister loszuwerden. Erstmals am Samstag, 29. April, steht Tobias Meyer bei der Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“ Rede und Antwort.

Der Titel der bürgernahen Aktion ist ganz wörtlich zu nehmen: Das Möbelstück ist zwar nicht dasjenige aus seinem Büro im Verwaltungsgebäude, aber Bürgermeister Meyer wird an einem Schreibtisch Platz nehmen, der direkt vor das Rathaus gestellt wird. Wer eine Frage an die Gemeinde hat, wer sich über Raser in seiner Straße beschweren oder etwas zu einem Projekt der Gemeinde wissen will, wer sich ungerecht von der Verwaltung behandelt fühlt oder dem Ortschef gegenüber irgendetwas anderes loswerden möchte, kann die Gelegenheit zum Gespräch unter vier Augen nutzen.

Der Bürgermeister wird sich zu sämtlichen Gesprächen Notizen und Vermerke machen und sich den vorgebrachten Anliegen annehmen, so die Verwaltung. An folgenden vier Samstagen findet die Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“ in diesem Jahr statt: 29. April, 9 bis 11 Uhr sowie 1. Juli, 26. August und 30. September, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

„Panorama“-Beitrag als Anstoß

Für die Gespräche im Rahmen von „Schreibtisch vor dem Rathaus“ ist keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Ähnlich wie beim Angebot der „Offenen Bürgersprechstunde“ können alle Interessierten spontan mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen. Auch unabhängig von den offenen Angeboten steht Meyer Bürgern für persönliche Gespräche zur Verfügung, dann allerdings nur mit Termin, der über sein Vorzimmer, 06324 935-242).

Die Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“ fand erstmals 2016 statt. Die Idee entstand, als damals ein Team des ARD-Magazins „Panorama“ für einen Beitrag zum Thema Demokratie in Haßloch unterwegs war. Unter anderem wurde der damalige Bürgermeister Lothar Lorch interviewt, der dabei den Wunsch äußerte, mehr mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Damit gab er den Anstoß für die Aktion „Schreibtisch vor dem Rathaus“, die seither mehrfach stattgefunden hat. Bürgermeister Meyer übernahm die Freiluft-Sprechstunde vor drei Jahren, damals noch in seiner Funktion als Erster Beigeordneter.