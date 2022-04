In der Freiheitstraße 4 in Hambach beginnen am Montag, 11. April, die vorbereitenden Arbeiten für den dort geplanten Neubau. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen deshalb absolute Halteverbote eingerichtet werden. Diese gelten voraussichtlich bis Samstag, 30. April. Betroffen seien insbesondere die Parkplätze in der Weinstraße zwischen Enggasse und Freiheitstraße. Ab Dienstag, 19. April, wird die Freiheitstraße in Höhe der Hausnummer 4 dann für geplante acht Wochen voll gesperrt. Fußgänger könnten die Stelle passieren, so die Stadt. Mit den Rettungsdiensten sei die Sperrung abgestimmt. Umleitungen würden ausgeschildert.