Die systemkritische Gruppierung Freieinig plant für Pfingstsonntag einen Aufzug zum Hambacher Schloss. Das Bündnis „Neustadt bleibt bunt“ hält mit einer Kundgebung dagegen.

Die Gruppierung Freieinig, in der sich Systemkritiker unterschiedlicher Art zusammengefunden haben, nutzt die Pfingstfeiertage erneut für Kundgebungen in Neustadt. Am Sonntag, 24. Mai, findet der Auftakt um 11 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz statt. Um 12 Uhr soll der Zug zum Hambacher Schloss beginnen, wo für 14.30 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Dafür sind nach Angaben der Stadt 450 Teilnehmer angekündigt. Der Marsch wird für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen. Freieinig zieht vom Marktplatz über die Hauptstraße, den Viehberg, die Hambacher und die Weinstraße. Zum Schloss hoch wird die Freiheitstraße genommen, entgegen der Fahrtrichtung, weswegen die Abfahrt vom Schloss in dieser Zeit laut Verwaltung nicht möglich ist.

In einer Mitteilung von Freieinig heißt es, mit der Kundgebung trete man für die Erneuerung einer zunehmend unter Druck geratenen Demokratie ein. Die Initiative „Neustadt bleibt bunt“ sieht das indes anders. Gruppen der sogenannten „Neuen Rechten“ versuchten mit einem verzerrten Bild von Demokratie, das Hambacher Schloss für ihre Zwecke zu nutzen, teilt sie mit. Das Bündnis lädt dazu ein, „klar und friedlich“ dagegen zu halten. Am Sonntag ist um 10 Uhr ein gemeinsames Frühstück am Alten Rathaus in Hambach geplant. Die Teilnehmer werden gebeten, etwas zu essen und zu trinken mitzubringen: „Wir teilen, kommen ins Gespräch und zeigen, wie lebendig unsere Gemeinschaft ist“, heißt es in der Ankündigung. Ab 11 Uhr sind dann Reden und Musik für eine offene Gesellschaft und gegen Ausgrenzung und Hass vorgesehen.

An Pfingstmontag organisiert Freieinig ein „Demokratiefest der Initiativen“ mit Gruppen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Laut Stadtverwaltung werden für die Infostände und Ausstellungen Teile des Marktplatzes, der Juliusplatz und der Kartoffelmarkt genutzt. Für Dienstag kündigt Freieinig einen sogenannten Freiheitslauf an, der am Hambacher Schloss starten und Ende Juni in Berlin enden soll.

Für den sogenannten Freiheitslauf hat sich Freieinig Unterstützung bei der Reichsbürgerszene gesucht. Das belegen im Internet hochgeladene Videos sowie ein Messengerkanal des „Verbands Deutscher Wahl-Kommissionen“. Mehr dazu lesen Sie hier.