Einstimmig haben die Freien Wähler aus Neustadt beschlossen, Giovanna Raneri als Kandidat für die Landtagswahl ins Rennen zu schicken. Der 64-Jährige tritt im Wahlkreis 43 an.

Seit Jahren engagiert sich der verheiratete Vater von zwei Kindern in verschiedenen Vereinen, ist Mitglied in der Neustadter Freien Wählergruppe (FWG), im Stadtrat sowie im Aufsichtsrat der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS). Raneri betreibt in Neustadt ein Bekleidungsgeschäft.

Der 64-Jährige will sich nach Angaben der FWG Neustadt neben kommunalen Themen auch der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, dem Wertewandel in der Gesellschaft sowie der Sicherheit annehmen und sich für eine gestärkte Polizei einsetzen. „Damit wir unsere Probleme in den Kommunen und Gemeinden wieder positiv und unbürokratisch gestalten können, müssten die kommunalen Vertreter auf Landesebene Gehör finden“, so Raneri.

Unzumutbarer Zustand

Es sei besorgniserregend, dass von 20 der höchst verschuldeten Städte und Kreise in Deutschland elf aus Rheinland-Pfalz stammten und diese nahezu handlungsunfähig seien. Es sei ein unzumutbarer Zustand, wenn das Land den Kommunen die Aufgaben zuweise, sie aber finanziell nicht entsprechend ausstatte. Als Geschäftsmann wisse er, dass Gelder fleißig erarbeitet werden müssten, bevor sie verteilt werden könnten. Aber er wisse auch, wo man unbedingt investieren müsse.