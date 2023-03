Das Neustadter Politikpraktikum „Komm mit“ geht in die siebte Runde. Es startet am Dienstag, 18. April, und endet am 18. Juli mit der Stadtratssitzung und Übergabe der Teilnahmezertifikate. Dabei sein können nach Angaben der Stadtverwaltung Jugendliche ab der neunten Klasse, die in dieser Zeit mit ihrem Mentor an Ausschuss-, Stadtrats- und Fraktionssitzungen teilnehmen und damit Politik hautnah erleben können. Es haben sich bereits einige Kommunalpolitiker sowie Schüler gemeldet, es gibt aber noch freie Plätze. Wer mitmachen möchte, kann sich bis 24. März unter demokratiefoerderung@neustadt.eu oder 06321 855-1695 anmelden. Dort werden auch Fragen zum Projekt beantwortet.