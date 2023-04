Während Maikammer und Deidesheim noch bis Mitte Mai warten, bevor sie ihre Freibäder öffnen, startet in Haßloch der Betrieb bereits am Montag. Hallenbad und Sauna stehen dort weiterhin zur Verfügung.

„Ja, wir sind in diesem Jahr richtig früh“, sagt Manuela Stock, die bei den Gemeindewerken Haßloch zuständig ist für die Pressearbeit. Das Team sei startklar und habe beschlossen, das Freibad schon am Montag, 1. Mai, zu öffnen. „Wenn es zu kalt ist, können die Gäste bei uns ja auch ins Hallenbad wechseln“, sagt sie. Ein Vorteil des Kombi-Bads, den Maikammer und Deidesheim mit ihren reinen Freibädern nicht haben.

Dort öffnet die Saison denn auch erst Mitte Mai. Das Kalmitbad startet am 13. Mai, diesen Termin peilt eigentlich auch das Freibad in Deidesheim an. „Wir haben ein paar größere Arbeiten hinter uns. So wurden unter anderem die Filteranlagen gewechselt. Aktuell bin ich noch dabei, die Frostschäden zu beheben“, erzählt Schwimmmeister Andy Bories, der in Deidesheim verantwortlich ist.

Nächte sind entscheidend

Ob dort das Freibad Mitte Mai öffnen kann, hängt von einem Faktor ab. „Wenn die Nachttemperaturen stark absinken, muss das Wasser entsprechend aufgeheizt werden, was natürlich viel Energie kostet. Deshalb werden wir erst öffnen, wenn das nicht mehr notwendig ist“, erklärt er. Die Wassertemperaturen liegen laut Bories bei 24 Grad, „an heißen Tagen, wenn die Photovoltaikanlage mehr liefert, können es dann sogar 26 Grad werden“.

Beim Kalmitbad in Maikammer ist nach kleineren Instandsetzungsarbeiten alles für die Saison bereit, teilt Miriam Schönig vom Eigenbetrieb Werke auf Anfrage mit. Der Förderverein habe einen neuen Sandkasten gespendet. Auch im Kalmitbad wird das Wasser auf 24 Grad Celsius aufgeheizt.

In Haßloch steht den Gästen eine 25.000 Quadratmeter große Liegewiese zur Verfügung, auf der auch Tischtennis oder Beachvolleyball gespielt werden kann. Hallenbad und Sauna werden die Freibadsaison über geöffnet bleiben, informieren die Gemeindewerke. Im Haßlocher Badepark ist die Wassertemperatur laut Stock bereits von den üblichen 25 bis 26 Grad in den Außenbecken auf etwa 23,5 bis 24 Grad Celsius abgesenkt worden. Auch die Temperatur der Innenbecken ist mit 27 bis 28 Grad Celsius um etwa drei Grad reduziert worden.

Info

Tickets für den Eintritt gibt es im Online-Shop unter www.badepark.de oder direkt vor Ort an der Eintrittskasse.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, an Sonn-/Feiertage von 10 bis 19 Uhr. Auch das Bistro im Badepark wird geöffnet sein.