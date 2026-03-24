Bis das Deidesheimer Freibad öffnet, dauert es noch etwas. Die Eintrittspreise für die kommende Saison stehen schon fest. Badegäste müssen künftig etwas mehr bezahlen.

Das Freibad in Deidesheim erfreut sich großer Beliebtheit. 26.471 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr, so viele wie noch nie. Doch zur Saison 2026 müssen Badegäste etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen. „Die Eintrittspreise für das Freibad wurden zuletzt 2024 erhöht“, erklärte Bürgermeister Dieter Dörr (CDU) im Rat. Aufgrund gestiegener Kosten und der Erneuerung des Kinderbereichs sei nun eine weitere Anpassung notwendig.

Konkret steigt der Einzeleintritt für Erwachsene von 4,50 Euro auf 5 Euro. Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen künftig 3,50 Euro statt 3 Euro. Auch der Eintritt für Menschen mit mindestens 50 Prozent Behinderung erhöht sich um 50 Cent auf 3,50 Euro. Teurer wird auch die Familientageskarte, die künftig 13,50 Euro statt 12 Euro kostet. Bei den Mehrfachkarten steigt die Dutzendkarte für Erwachsene von 45 auf 50 Euro, für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung von 30 auf 35 Euro. Auch bei den Dauerkarten gibt es eine Anpassung: Erwachsene zahlen künftig 80 Euro statt 75 Euro, Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung 45 Euro statt 40 Euro. Schulklassen und Gruppen von außerhalb der Verbandsgemeinde Deidesheim müssen künftig 2,50 Euro statt 2 Euro pro Person bezahlen, Lehrkräfte und Trainer 3,50 Euro statt 3 Euro.

Zwei neue Angebote geplant

Neben den Preiserhöhungen führt die Stadt auch zwei neue Tarife ein. Ab kommender Saison sollen Inhaber einer Dauerkarte die Möglichkeit haben, ergänzend für 40 Euro ein Park+Swim-Ticket, also eine Dauerparkkarte zu erwerben. Außerdem soll ein Camper-Duschtarif in Höhe von 2,50 Euro eingeführt werden.

Beigeordneter Bernd Anslinger (CDU) wunderte sich im Rat über das neue Angebot: „Wieso gibt es einen eigenen Duschtarif für Camper, obwohl es dort keine Stellplätze gibt?“, fragte er. Dörr verwies darauf, dass die Verwaltung das prüfen werde.

Beigeordneter Julian Seckinger (CDU) regte an, die Gebühren künftig früher im Jahr zu beschließen. „Wir möchten eigentlich, dass die Tarife schon im Sommer oder Spätjahr im Stadtrat sind, damit der Kauf von Dauerkarten bereits vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk möglich ist“, sagte er.

Am Ende stimmte der Stadtrat den neuen Preisen mit 17 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zu. Ergänzt wurde der Beschluss um die Konkretisierung, dass die Park+Swim-Dauerparkkarte nur während der Öffnungszeiten des Schwimmbads gültig ist. Die neuen Eintrittspreise gelten ab der Freibadsaison 2026.