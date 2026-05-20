Der Saisonstart im Hambacher Freibad steht bevor. Bei der Finanzierung der anstehenden Sanierungsarbeiten ist der Förderverein auf Unterstützung angewiesen.

Das Freibad in Hambach startet am Samstag, 23. Mai, in die diesjährige Badesaison. Ab 10 Uhr können Besucher an Wochenenden, Feiertagen und während der Schulferien dort ihre Bahnen ziehen. An Werktagen öffnet das Freibad um 13 Uhr. Der Förderverein Hambacher Schwimmbad, der das Freibad seit 1993 ehrenamtlich betreibt, investierte laut dem Vorsitzenden Thomas Hocker vor dem Saisonstart 130.000 Euro in Sanierungsarbeiten. Diese beinhalteten die Erneuerung der Ringleitung, mit der das Wasser zum Reinigen und Erhitzen befördert wird.

Weitere Sanierungsmaßnahmen seien aber aufgrund des 54 Jahre alten Freibads nötig, wobei der Förderverein diese laut eigener Kalkulationen nicht allein stemmen könne, blickt Hocker voraus. Daher werde die Stadt Neustadt einen Förderantrag beim Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimmbäder“ stellen. „Ohne eine entsprechende Förderung müssen wir wohl in ein paar Jahren das mutmaßlich schönste Freibad der Pfalz schließen“, befürchtet Hocker. Er bleibe aber optimistisch.

Unterstützer gesucht

Hocker betont dabei, dass die Unterstützung der Stadt mit ihren Stadtwerken und die der Vereinsmitglieder stets zuverlässig sei. Er nennt dafür ein Beispiel: „Neulich kamen bei Sonnenschein 50 Helfer, um die Becken zu schrubben, Büsche zu schneiden und Unkraut zu entfernen.“ Trotzdem bestehe Bedarf nach weiteren Mitgliedern, die sich im Vorstand engagieren wollen, um die Besetzung mit Rettungsschwimmern und die Wartung der Technik zu gewährleisten, betont Hocker. Bei Interesse könne man sich unter info@freibadhambach.de melden. Auch dieses Jahr werden dem Vorsitzenden zufolge im Hambacher Freibad wieder Schwimmkurse für Kinder sowie ein Feriencamp in den Sommerferien durch den Förderverein, den Schwimmclub Neustadt und die Schwimmschule Spaceswim organisiert.