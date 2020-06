Freibad öffnen oder nicht – dazu ist das letzte Wort in Hambach nach wie vor nicht gesprochen. Aktuell diskutiert der Vorstand des Fördervereins intensiv darüber, ob sich Kosten und Nutzen in Corona-Zeiten doch mehr die Waage halten könnten, als bislang gedacht.

Kurz gesagt, geht es darum, das Freibad so betreiben zu können, dass Besucher nicht nur schwimmen, sondern auch Spaß haben dürfen. Und das zu Bedingungen, die dem Verein kein zusätzliches finanzielles Defizit bescheren. Mit Spannung erwartet wird deshalb die für diese Woche angekündigte zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Sie wäre die letzte Möglichkeit, zeitlich rechtzeitig zu reagieren, um bis zu den Sommerferien ab 6. Juli alles betriebsbereit zu haben. An einem Corona-Konzept arbeitet der Verein bereits zusammen mit den Behörden.

Brief an die Ministerpräsidentin

Parallel dazu hat Vereinsvorsitzender Thomas Hocker Ende vergangener Woche an Ministerpräsidentin Malu Dreyer geschrieben. In dem Brief will er vor allem wissen, welchen Interpretationsspielraum es mit Blick auf die aktuell gültige Verordnung gibt und ob die Nachfolgerin Verbesserungen bringen könnte. Das betrifft zum Beispiel das Haftungsrisiko, den Abstand beim Schwimmen und die Aufsicht beim Kinderplansch- und Nichtschwimmerbecken. Die Staatskanzlei in Mainz konnte am Montag noch nicht sagen, bis wann die Hambacher mit einer Antwort rechnen dürfen.