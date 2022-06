27 Grad sowie heiter bis wolkig: So lautet die Wetterprognose für den 11. Juni. Für den Förderverein des Freibads Duttweilers dürfte das eine gute Nachricht sein. Denn am Samstag startet das Bad als letztes in Neustadt in die Saison.

Corona-Auflagen gibt es auch in Duttweiler nicht mehr, wie der Verein froh mitteilt. Stolz ist er darauf, dass wieder einmal viele Ehrenamtliche etliche kleine Baustellen abgeräumt haben. Erfolgreich ad acta gelegt wurden ebenso die dicken Brocken, wie das Abdichten der Becken oder Reparaturarbeiten wegen eines großen Rohrbruchs.

Geöffnet ist das Bad am Wochenende und in den Ferien von 11 bis 19 Uhr, an anderen Tagen von 14 bis 19 Uhr. Vorgesehen sind ein Gottesdienst am 10. Juli sowie das Schwimmbadfest am 7. August. Außerdem werden Kinder-Schwimmkurse in den Ferien geplant.