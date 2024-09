Das Deidesheimer Schwimmbad ist in diesem Jahr erstmals bis Ende September geöffnet. Letzter Öffnungstag ist der 28. September. Geöffnet ist jeweils am Nachmittag.

In den meisten Freibädern der Regionen war am 8. September Schluss. Seitdem sind beispielsweise die Freibäder in Maikammer und Haßloch geschlossen. In Deidesheim dagegen geht die Saison in die Verlängerung. In der Nachsaison ist das Bad von Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr.

Die Saison sei bisher „normal“ gewesen, sagte Betriebsleiter Andy Bories am Montag. Am Freitag konnte der 25.000 Besucher geehrt werden, es war Sigrid Bilawni, die seit über 20 Jahren Stammgast in der „Oase im Paradiesgarten“ ist. Im vergangenen Jahr lag die Zahl laut Bories am Ende der Saison bei 22.000. In sehr guten Jahren sei sie allerdings höher. Das war beispielsweise 2022 der Fall. Damals besuchten 29.600 Besucher das Bad.

„Es wird wieder wärmer“

Trotz der sehr kühlen Temperaturen der vergangenen Tage ist Bories optimistisch, was die Nachsaison angeht. „Es wird wieder wärmer“, prognostiziert er. Generell sollten Schwimmbad-Betreiber den September künftig in den Blick nehmen, findet er. In den vergangenen Jahren sei der Monat meistens sonnig und warm gewesen. „Da ist vielleicht kein Badewetter, aber Schwimm-Wetter“, sagt Bories. Angesagt sei dann: Bahnen ziehen, duschen, abtrocknen, vielleicht noch etwas trinken im Bad. Und dann ab nach Hause.

Auch die Gemeinde Maikammer ist „einigermaßen zufrieden“ mit der Saison. Zu Beginn, im Mai, sei befürchtet worden, dass der ganze Sommer sozusagen ins Wasser fällt, berichtet Büroleiter Andreas Reuter. Doch im August sei aufgeholt worden. Letztlich wurden insgesamt 74.000 Besucher gezählt. „Der Schnitt liegt bei 80.000, da hat also gar nicht mal viel gefehlt.“ Das Maikammerer Freibad ist in den vergangenen Jahren rundum saniert worden. Reparaturen stünden deshalb nicht an, so Reuter.

In Haßloch haben sich die Tore des Freibades am 8. September für immer geschlossen. Ende des Jahres wird dann der komplette Badepark der Vergangenheit angehören. Der 1990 eröffnete Komplex wird abgerissen, an gleicher Stelle will das Unternehmen Plopsa, zu dem auch der Holiday Park gehört, auf eigene Kosten ein Themenbad mit Spaßbadelementen bauen, das auch die Anforderungen der Gemeinde erfüllt. Geschätzte Kosten: 40 Millionen Euro. Bis Herbst 2027 soll der neue Wasserpark fertig sein.