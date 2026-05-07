Schwimmer in der Region können sich freuen: Die Eröffnung der Freibadsaison steht bevor.

Voraussichtlich die Ersten in der Region sind die Deidesheimer, die das Bad vermutlich schon an Christi Himmelfahrt, 14. Mai, öffnen. Sollten die Temperaturen nachts noch einmal deutlich einstellig werden, könne der Termin aber auch auf Samstag verschoben werden, sagte Andy Bories, Betriebsleiter des Schwimmbads, auf Anfrage. Bei einstelligen Nachttemperaturen müsse zu viel geheizt werden. Neuerungen gibt es in diesem Jahr nicht, die Eintrittspreise werden leicht angehoben.

Das Schwimmbad verfügt über fünf Bahnen im 25-Meter-Becken, ein Nicht-Schwimmer-Becken und ein Baby-Planschbecken. Seit vergangenem Jahr ist das Piratenschiff aus dem früheren Haßlocher Badepark in Deidesheim zu Hause. Bories hatte es zusammen mit Helfern in Haßloch auseinandergeschraubt, nach Deidesheim gebracht, dort wieder aufgebaut und durch weitere Elemente ergänzt.

Öffnungszeiten: Das Schwimmbad ist nach Angaben auf der Homepage der Verbandsgemeinde montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Parkmöglichkeiten gibt es beim Bad. Die Gebühren liegen bei drei Euro für 24 Stunden, die ersten zwei Stunden sind frei.

Preise: Laut Bories steigt die Tageskarte für Erwachsene von 4,50 Euro auf fünf Euro, die Dauerfamilienkarte von 130 auf 140 Euro. Kinder unter sechs Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei.

Maikammer: Bad ist barrierefrei

Maikammer öffnet am Samstag, 16. Mai. Eine Besonderheit des Kalmitbads: Es hat die Zertifizierung „Reisen für alle“, ist also barrierefrei. Das Bad, das 2017 und 2021 generalsaniert wurde, verfügt über ein Becken mit 50-Meter- und 25-Meter-Bahnen sowie über ein Erlebnisbecken mit Massagedüsen, einem Wasserpilz sowie einer Wellen-Breitrutsche. Auch ein Sprungbecken und eine Kletterwand sind vorhanden.

Parkmöglichkeiten bestehen direkt am Schwimmbad und auf dem oberen Parkdeck am Rathaus (100 Meter entfernt). Parkgebühren werden laut Verwaltung bis auf einen Euro erstattet. Für Menschen mit Behinderung gibt es zwei gekennzeichnete Parkplätze.

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag: 6.30 bis 20 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag: 9 bis 20 Uhr, in den Sommerferien schon ab 9 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag: 8 bis 19 Uhr.

Preise: Die Einzelkarte für Erwachsene kostet 4,50 Euro, die Dauerkarte für Erwachsene 70 Euro, bei einer Familie zahlt der zweite Erwachsene 40 Euro. Karten können unter der Internet-Adresse https://shop.vg-maikammer.de im Online-Shop vorab gekauft werden.