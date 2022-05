Die Freibäder in Hambach und Mußbach sind ab Christi Himmelfahrt wieder geöffnet. Für Kinder gibt es in Mußbach eine Neuerung. Beide Fördervereine plagt ein Problem.

Seit etwa zehn Jahren konnten Kinder im Mußbacher Freibad an der Raupe Nimmersatt, die auf dem Spielgelände zwischen einem Trampolin und einer Vogelnestschaukel steht, klettern und rutschen. Doch jetzt sei bei der Raupe der Holzkopf abgefallen, sagt Jürgen Abel, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Mußbacher Schwimmbad. Er habe versucht, den Kopf wieder an den Holzstamm zu kleben, erklärt Marc Ferdinand, der in Mußbach als Zimmerer arbeitet und sich seit einigen Jahren bei der Fördergemeinschaft engagiert. Es sei aber nicht möglich gewesen.

Wie Abel berichtet, hat die Firma Hornbach der Fördergemeinschaft Holz für eine neue Raupe gespendet. Den Kopf der Raupe hat Ferdinand über Winter in seiner Werkstatt geschnitzt, gefräst und abgeschliffen. „Am Anfang habe ich mich am Kopf der alten Raupe orientiert, doch dann habe ich eigene Ideen umgesetzt.“ Kopf, Körper und die beiden Holzstützen wurden mit Metallgewinden verbunden. „Die habe ich mit Holz verplombt, damit sich Kinder nicht an dem Metall verletzen“, sagt Ferdinand. Vier Männer seien erforderlich gewesen, um das Spielgerät aufzustellen. Zuvor sei die Raupe von Kindern bemalt worden, so Abel.

Steigt das Sommernachtsfest?

Auf ein Eröffnungsfest wird in diesem Jahr verzichtet. Das Sommernachtsfest sei zwar für 16. Juli geplant. Ob es gefeiert werden kann, sei aber nicht sicher. „Wir brauchen noch Helfer“, sagt Abel. Einigen, die in den Jahren vor der Pandemie geholfen haben, sei dies aus Altersgründen nicht mehr möglich. Für die ehrenamtlichen Dienste während der Badesaison habe die Fördergemeinschaft zwar Aktive, doch könnten es durchaus ein paar mehr sein. „Badeaufsichten suchen wir noch“, so Abel.

Für die Anmeldung zu den vier Schwimmkursen für Kinder wurde eine neue Regelung eingeführt. Sie ist nur noch auf der Homepage der Fördergemeinschaft möglich. In diesem Jahr werde das 2000. Seepferdchen bei den Kursen der Fördergemeinschaft erschwommen, so Abel. Erstmals seit langer Zeit wird länger als 100 Tage geöffnet sein – nämlich 104 Tage. Die Mußbacher Freibadsaison endet am Sonntag, 4. September. „Die Ferien enden erst am 4. September, und wir schließen nicht vor Ferienende“, nennt Abel als Grund für die Verlängerung. Eintrittskarten können an der Kasse und online gekauft werden.

Keine großen Investitionen

„Wir sind froh, dass wir keine Corona-Auflagen mehr haben“, sagt Thomas Hocker, Vorsitzender des Fördervereins Hambacher Schwimmbad. Denn deren Umsetzung sei für die Ehrenamtlichen mit viel Arbeit und Aufwand verbunden gewesen. Auch wenn kein Hygienekonzept mehr vorgegeben ist, werden weiterhin Spender für Desinfektionsmittel, etwa am Eingang zu den Toiletten und Umkleideräumen, stehen.

Eigene Veranstaltungen plant der Hambacher Förderverein während der Badesaison nicht. Ob die Techno-Party „Das Becken“, die in den Jahren vor der Pandemie im Hambacher Bad zu Gast war, stattfinden wird, sei noch offen, so Hocker. Nachdem im vergangenen Jahr in eine neue Heizung investiert wurde, habe man vor dieser Saison auf Investitionen verzichtet – mit Ausnahme der üblichen Reparaturen und Erneuerungen.

„Wir tun uns immer schwerer, Ehrenamtliche in den Verein zu bekommen“, verweist Hocker auf ein Problem. Für die Badesaison würden noch Ehrenamtliche für Kassendienst, Ordnungsdienst, Grünanlagenpflege und Badeaufsicht gesucht. Was ursprünglich als Ausnahme gedacht war, nämlich Leute für diese Arbeiten zu bezahlen, sei nun immer häufiger notwendig. Umso mehr freut es Hocker, dass sieben Schwimmkurse mit jeweils sechs Plätzen angeboten werden können. Auch hier ist die Anmeldung ausschließlich übers Internet möglich. Für die ersten Kurse war die Anmeldung bereits. „Alle Plätze waren innerhalb von Minuten weg“, erzählt Hocker. Der Termin für weitere Anmeldungen werde noch bekannt gegeben. Auf dem Programm stehe außerdem noch eine Kraulgruppe für Erwachsene. Die Badesaison endet in Hambach am Freitag, 2. September. Tageskarten können nur an der Kasse im Bad gekauft werden. Andere Eintrittskarten sind an der Kasse und online erhältlich.

Info

Eintrittskarten für beide Bäder können im Internet unter https://shop.swneustadt.de. gebucht werden. Für Hambach gibt es online aber keine Einzelkarten.Geöffnet sind das Hambacher und das Mußbacher Schwimmbad werktags von 13 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags, an Feiertagen und in den Sommerferien von 10 bis 19 Uhr.