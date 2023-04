Am Freitag, 21. April, ist der letzte öffentliche Badetag im „Moby Dick“. Am folgenden Wochenende finden die Weinstraßen-Wettkämpfe des Schwimmclubs Neustadt statt, danach wird das Stadionbad für die Sommersaison umgerüstet. Daneben bereiten sich die drei Freibad-Fördervereine in Hambach, Mußbach und Duttweiler auf den Betrieb vor. Klar ist: Der Eintritt wird teurer. Der Hauptausschuss hat am Donnerstagabend einer Erhöhung zugestimmt, jetzt muss noch der Stadtrat folgen.

Zuletzt war der Eintrittspreis im Jahr 2010 erhöht worden, auch wenn die Betriebskosten immer weiter stiegen, wie im Hauptausschuss informiert wurde. Damals stieg der Eintritt fürs Stadionbad und die Freibäder Hambach und Mußbach bei der Einzelkarte (Erwachsene) von drei auf 3,50 Euro. Ab dieser Saison soll er nun vier Euro betragen. Kinder würden künftig zwei Euro und damit 30 Cent mehr zahlen. Dauerkarten sollen ab dieser Saison 77 statt 67 Euro für Erwachsene kosten, 38 statt 33 Euro für Kinder und 88 statt 78 Euro für Familien.

Auch Duttweiler dabei

Auch im unbeheizten Freibad Duttweiler sollen die Preise angepasst werden. So ist vorgesehen, den Eintritt für Erwachsene von 2,50 Euro auf drei Euro anzuheben, für Kinder von 1,20 auf 1,50 Euro, die Dauerkarten von 30 auf 35 Euro (Erwachsene), von 15 auf 17,50 Euro (Kinder) sowie von 35 auf 40 Euro (Familien).

Stichwort Wassertemperatur: Im Stadionbad soll sie von 23 auf 24,5 Grad angehoben werden, in den Freibädern Mußbach und Hambach von 23 auf 24 Grad.