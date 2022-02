Vor knapp vier Jahren ist Frederik Hegenbarth für seine Partnerin aus Berlin in die Pfalz gezogen. Eine Sache hat er seitdem immer vermisst: Eine richtig gute Currywurst, so wie er sie aus der Hauptstadt kennt. Daher kam der gelernte Koch auf die Idee, sich mit seiner eigenen Currywurst unter dem Namen „Fred Curry“ selbstständig zu machen.

„Mein Bestreben ist es, dass es in Neustadt und der Umgebung eine richtig leckere Currywurst gibt“, so Hegenbarth. Weil er keine passenden Räume für sein Vorhaben gefunden hatte, entschied er sich stattdessen für einen Foodtruck. Mit diesem fahrbaren Untersatz steht er nun mehrmals die Woche an wechselnden Standorten in Neustadt, Lachen-Speyerdorf und Lambrecht, um die Leute von seiner Spezialität zu überzeugen. Und das scheint ihm zu gelingen: „Es wird sehr gut angenommen bisher, weil die Leute sehen, dass das nicht nur eine 08/15-Currywurst ist.“ Dieser Meinung war auch kürzlich erst ein Foodblogger, der „Fred Curry“ im Internet zur deutschlandweit besten Currywurst gekürt hat.

20 Zutaten für die Soße

Laut Hegenbarth liegt das vor allem an der fruchtig-würzigen Soße. Die kommt nicht aus dem Eimer, sondern ist komplett selbstgemacht und besteht aus über 20 Zutaten. Sogar die Curry-Mischung wird eigens von ihm zusammengestellt. „Ich höre oft, dass man schmeckt, dass das nichts Fertiges ist, sondern irgendwie komplexer im Geschmack“, berichtet Hegenbarth. Außerdem würde er „immer ein bisschen Liebe mit drauf packen“, wie zum Beispiel ein paar Röst- oder Lauchzwiebeln. Die Leute schauten ihm gerne beim Anrichten zu, „weil sie merken, dass das nicht so hingeklatscht ist, sondern Mühe dahintersteckt“.

Zudem spielt für den gelernten Koch auch Regionalität ein große Rolle, weshalb so gut wie alle Zutaten aus Neustadt oder der Umgebung kommen. Besonders die regionalen Würste hätten zwar ihren Preis, aber das sei es wert. „Bei mir ist die Currywurst die Hauptdarstellerin, ich mache nicht noch tausend andere Sachen, sondern die Currywurst ist die Nummer eins.“

Dennoch kann er sich vorstellen, sein Sortiment noch um verschiedene Pommes-Gerichte zu erweitern. Auch ein fester Standort komme irgendwann in Frage. Zunächst möchte er sich aber auf seinen Imbisswagen konzentrieren.