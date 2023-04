Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Bullshit müsste entsorgt und unter den Studios von RTL endgelagert werden.“ So lautet das Fazit, das Frederic Hormuth am Ende seiner knapp zweistündigen Vorstellung zieht. Der Künstler war der erste, der nach dem Lockdown wieder bei Kabarettissimo im Festsaal des Mußbacher Herrenhofs am Samstagabend auf der Bühne stand.

Seit fünf Monaten habe er nicht mehr gespielt. „Ob ich es überhaupt noch kann?“, fragt Frederic Hormuth schmunzelnd. Er bittet die Zuschauer, nicht zu kräftig