Der Verein Frauenzentrum Neustadt sucht Mitstreiterinnen im Vorstand. Vorsitzende war Giorgina Kazungu-Haß. Ihr Wegzug nach Berlin traf auch den Verein unvorbereitet. Im Gespräch mit Ira Schreck sagt zweite Vorsitzende Simone Walka, auf was es nun ankommt.

Ist der Verein Frauenzentrum Neustadt nach dem plötzlichen Wegzug von Frau Kazungu-Haß nach Berlin nun kopflos?

Nein. Im Moment übernehmen wir als verbliebene Vorstandsfrauen die Aufgaben. Alle Mitglieder des Vorstands sind gleichberechtigt. Allerdings muss der Vorstand nun definitiv aufgestockt werden. Laut Satzung soll er aus drei bis maximal fünf Frauen bestehen: eine Vorsitzende, eine Stellvertreterin, eine Kassenfrau und zwei Beisitzerinnen. Seit 2019 sind wir nur noch zu dritt, uns fehlen die Beisitzerinnen. Verträge, die der Verein abschließt, müssen aber immer von zwei Vorstandsfrauen unterschrieben werden. Um Engpässe, wie Krankheit oder Urlaub, abdecken zu können, muss nun noch jemand dazu, denn im Moment sind wir nur zu zweit.

Gibt es eine außerordentliche Vorstandswahl?

Es war schon vor der Bekanntgabe, dass sich Giorgina zurückzieht, eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen im November geplant. Wir hätten uns jedoch mehr Zeit gewünscht, eine Kandidatin für den Vorstandsvorsitz zu finden. Aber davon abgesehen, suchen wir ja auch weitere engagierte Frauen.

Was erwartet potenzielle Bewerberinnen denn?

Das Frauenzentrum Neustadt ist Träger des Frauenhauses, der Fachberatungsstelle für Frauen und der Interventionsstelle, die Frauen nach Polizeieinsätzen bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen berät. Der gemeinnützige Verein wurde 1991 gegründet. Damals lag der Schwerpunkt hauptsächlich darin, das Thema Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit zu bringen und das Frauenhaus als anonymen Zufluchtsort finanziell abzusichern. Die gesellschaftspolitische Arbeit wird vorrangig von Melanie Scherff, der Leiterin des Frauenhauses, übernommen. Die Aufgabe des Vorstands heute ist es, die Rahmenbedingungen für die Arbeit für und mit Frauen durch Öffentlichkeitsarbeit und gesellschaftliches Engagement zu erhalten und möglichst zu verbessern.

Das heißt konkret?

Wer Interesse an dem Thema hat und sich engagieren möchte, kann sich komplett einbringen und Ideen für Aktionen, Kino-Themenabende, Kampagnen oder Infostände entwickeln und umsetzen. Zuletzt lag die Öffentlichkeitsarbeit ziemlich brach, auch wegen Corona. Das Vereinsleben mit regelmäßigen persönlichen Treffen wurde auf Zoom-Meetings beschränkt. Öffentliche Auftritte waren außerdem kaum bis gar nicht möglich. Zudem fehlte die personelle Stärke, um Aktionen durchziehen zu können. Das soll und muss sich wieder ändern. Auch deshalb suchen wir nach Verstärkung. Wir haben natürlich auch organisatorische Arbeit zu leisten, sind für das Personal zuständig. Aber wir müssen keine Kämpfe ausfechten, haben mit den Beratungen gar nichts zu tun, keinen Kontakt zu den Bewohnerinnen des Frauenhauses, keine Nachtdienste . Das liegt alles in den Händen der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Wir nehmen nur die Berichte der Hausleitung entgegen und sorgen dafür, dass die Mitarbeiterinnen gute Arbeitsbedingungen vorfinden.

Wie viele Frauen sind beim Verein angestellt?

Zurzeit sind es sieben Mitarbeiterinnen und eine Praktikantin. Im Frauenhaus selbst arbeiten zwei Mitarbeiterinnen mit den Frauen, eine mit den Kindern, es gibt eine Hauswirtschafterin und eine Praktikantin. In der Interventions- und in der Beratungsstelle arbeitet je eine Frau. Und die Leitung natürlich, sie arbeitet sowohl im Frauenhaus als auch in der Interventionsstelle.

Wie ist das Frauenhaus aktuell belegt?

Fast immer vollständig und es sind sehr viele Kinder im Haus. Das liegt unter anderem an der Situation auf dem Wohnungsmarkt. Wir haben Frauen im Haus, die sofort ausziehen würden, wenn sie könnten. Sie finden einfach keine Wohnung, die bezahlbar ist.

Was muss man für die Arbeit im Verein mitbringen?

Es ist keine sozialpädagogische Qualifikation notwendig. Was eine Frau haben muss, ist Interesse, Engagement, Zeit und Lust auf die Vereinsarbeit sowie ein wenig Verantwortungsbewusstsein.

Info

Interessierte Frauen können sich telefonisch unter 06321 2603 (Frauenhaus) oder per E-Mail an Melanie Scherff wenden: leitung@frauenzentrum-neustadt.de