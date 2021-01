Die Frauenweinprobe der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neustadt findet in diesem Jahr zum ersten Mal digital statt. In drei Kurzfilmen laden die Neustadter Weinhoheiten zur Verkostung ein.

Für die digitale Weinprobe zu Hause wurden im Gewölbekeller der Heim’schen Sektkellerei drei Kurzfilme gedreht. In jedem Film verkosten je drei Weinhoheiten aus den neun Ortsteilen von ihnen ausgesuchte Weine. Den ersten Teil gibt es am Freitag, den 22. Januar ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Stadt zu sehen. Darin stellen die Hoheiten aus Haardt, Hambach und Lachen-Speyerdorf ihre Empfehlungen vor. Teil zwei und drei folgen am 29. Januar und 5. Februar. Ein Paket mit den drei zu verkostenden Weinen und einem zusätzlichen Rieslingsekt aus der Heim’schen Kellerei kann für 25 Euro in allen Ortsverwaltungen und im Rathaus zu den jeweiligen Öffnungszeiten erworben werden.