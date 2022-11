Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in Festhalle in Duttweiler wieder der Frauenweinabend statt. Veranstalter ist der Verein Duttweiler Cuvée. Er plant das Programm für Samstag, 26. November, ab 19 Uhr. Vorgesehen ist ein Unterhaltungsprogramm von Barbara Boll . Für Getränke wird gesorgt, das Essen sollen die Gäste bitte selbst mitbringen. Der Vorverkauf läuft: Karten kosten 30 Euro und beinhalten das Unterhaltungsprogramm sowie Secco und Wein. Karten gibt es unter Telefon 06327 5070824 oder per E-Mail an frauenweinabend.duttweiler@gmail.com.