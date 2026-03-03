Zum Internationalen Frauentag veranstaltet das Frauenzentrum Neustadt einen Filmabend im Roxy-Kino. Gezeigt wird der Film „Wunderschöner“ vom 2025, ein Episodenfilm über sechs Frauen, ihre Lebenslagen und Bedürfnisse und ihre Erfahrungen mit Patriarchat, Frauenfeindlichkeit – auch solcher, die von Frauen ausgeht. Inszeniert und geschrieben wurde der Film von Karoline Herfurth, die auch eine der Hauptrollen spielt. Es handelt sich um die inhaltlich eigenständige Fortsetzung des Films „Wunderschön“ von 2022.

Im Anschluss an den Film gibt es die Möglichkeit, bei einem Glas Sekt ins Gespräch zu kommen, teilt das Frauenzentrum mit. Tickets gibt es direkt an der Kinokasse oder über die Website roxy.de. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Frauenzentrum zugute.

Der Film wird gezeigt am Freitag, dem 6. März, um 18 Uhr.