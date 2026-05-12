Neuer Frauenstadtplan für Neustadt: Zwei Gästeführerinnen porträtieren 28 Frauen, die die Stadtgeschichte geprägt haben, und machen ihre Wirkungsorte sichtbar.

Die Gästeführerinnen Daniela Kreh und Esther Grüne haben einen Innenstadtplan entwickelt, der die Wirkungsstätten und Verknüpfungspunkte von 28 Neustadter Frauen sichtbar macht. Der Plan mit dem Titel „Frau.Macht.Geschichte“ stellt Frauen aus Vergangenheit und Gegenwart vor, deren Leben und Wirken bis heute Bedeutung haben.

Berücksichtigt wurden Politikerinnen, Revolutionärinnen, Unternehmerinnen, Musikerinnen und Künstlerinnen – Frauen also, die sich gegen Widerstände für gesellschaftliche Teilhabe, Freiheit und ihre eigenen Überzeugungen eingesetzt haben oder dies noch immer tun. Sie stehen exemplarisch für viele andere Frauen, deren Leistungen kaum dokumentiert wurden.

Eine kleine Firma gegründet

„Es wäre ein schöner Erfolg, wenn junge Menschen durch diese Frauen ermutigt werden, für ihre Überzeugungen einzutreten“, sagte Daniela Kreh bei der Vorstellung des Frauenstadtplans in der Volkshochschule Neustadt. Esther Grüne ergänzte: „Sie sollen nicht vergessen werden.“

Kreh bezeichnet sich selbst als „Hobby-Historikerin“. Vor einigen Jahren hielt sie eines der wenigen erhaltenen Exemplare der ersten Auflage des Frauenstadtplans von 2010 in den Händen und war von der Idee begeistert, Frauen der Stadtgeschichte sichtbar zu machen. Schnell entstand der Wunsch, das Projekt neu aufzulegen und um aktuelle Biografien zu ergänzen. Unterstützung fand sie in ihrer Kollegin Esther Grüne. Gemeinsam gründeten die beiden Gästeführerinnen eine kleine Firma und begannen mit umfangreichen Recherchen.

Die Kurzporträts wurden von Birgit Merkle vom Stadtarchiv geprüft und redigiert. Merkle bestätigte, dass die Arbeit zeitintensiv gewesen sei, zugleich aber viel Freude bereitet habe. Unterstützung erhielten die Initiatorinnen außerdem von Institutionen wie der Arbeitsstelle der Geschichte der Juden in der Pfalz, der Friedensinitiative und der Mennonitengemeinde.

Der Stadtplan bietet eine Orientierung durch den engeren Innenstadtbereich und markiert für die porträtierten Frauen bedeutsame Orte. Auf der Rückseite finden sich 28 Kurzbiografien. Viele der vorgestellten Frauen führten für ihre Zeit ein außergewöhnliches Leben.

„Geschichte ist kein abgeschlossenes Buch“

Dazu gehört etwa Mathilde Franziska Anneke, die 1817 geboren wurde. Um ihre Familie finanziell abzusichern, wurde sie früh verheiratet. Sie ließ sich später scheiden, zog mit ihrer Tochter nach Münster und bestritt ihren Lebensunterhalt selbstständig. Gemeinsam mit ihrem zweiten Mann Fritz Anneke beteiligte sie sich 1849 an der badisch-pfälzischen Revolution und war auch in Neustadt aktiv am Kampf beteiligt. Nach der Niederschlagung floh die Familie in die USA, wo Anneke die erste deutschsprachige Frauenzeitschrift herausgab und sich für Frauenrechte sowie gegen die Sklaverei engagierte.

Auch Louise Knoeckel wird vorgestellt. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm sie im Alter von 36 Jahren die Leitung der Papiermühle und versorgte gleichzeitig sieben minderjährige Kinder. Trotz vieler Warnungen führte sie den Betrieb erfolgreich weiter, bis ihre Söhne alt genug waren, um ihn zu übernehmen. Darüber hinaus engagierte sie sich beim Hambacher Fest, im Polenverein und unterstützte Familien politisch Verfolgter.

Geschichte sei kein abgeschlossenes Buch, betonte Kreh. Deshalb verstehe sich auch der Frauenstadtplan nicht als endgültig. Laut Grüne fehlen bislang noch viele Perspektiven – etwa von Migrantinnen oder Frauen aus dem Mittelalter, deren Geschichten kaum überliefert wurden.

Der Stadtplan wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt. Er kostet 1,50 Euro, davon gehen 50 Cent als Spende an das Neustadter Frauenhaus.